Şömine görüntüsü yangın sanılan ev bu kez gerçekten yandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi ocakta unuttuğu patatesler yüzünden ev yandı. Geçtiğimiz günlerde aynı ikamette televizyondaki şömine görüntüsü yangın ihbarına yol açmıştı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi 48 Gül Evler Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın 2. katında ikamet eden O.K. kızartmak için ocakta bıraktığı patatesleri unuttu. Yoğun duman kokusunu fark eden O.K. alev alan tavayı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Dumanı fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede binaya ulaşan itfaiye ekipleri tarafından alev alan tava söndürülürken evin mutfağında maddi hasar meydana geldi.

Televizyondaki görüntü yangın sanılmıştı

Geçtiğimiz haftalarda ise yaşlı bir kadının O.K.'nin evinde yangın çıktığını sanarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdiği ve adrese giden itfaiye ekiplerinin O.K.'nin açtığı müzik kanalındaki şömine görüntüsü olduğunu tespit ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK