SOMMMO Temsilcisi Yakupoğlun'dan Bakan Selçuk'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel SOMMMO Temsilcisi Yakupoğlun'dan Bakan Selçuk'a teşekkür - Son Dakika

SOMMMO Temsilcisi Yakupoğlun'dan Bakan Selçuk'a teşekkür

6 saat önce

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk teşekkür etti.

SOMMMO Temsilcisi Yakupoğlun'dan Bakan Selçuk'a teşekkür, System.String[]

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk teşekkür etti.


Bir süre önce Hakkari'de ciddi bir ekonomik durgunluk olduğunu, esnafın vergi ve SGK borçlarının yapılandırması gerektiğini ili ilgili bir basın açıklaması yaparak devlet büyüklerine seslenen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, hükümetin bu konuda adım atmasından dolayı çok umutlu olduklarını söyledi. Yakupoğlu, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz. 1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimin uygulamasından yararlanacak il ve ilçeleri açıklamıştı. Bakanımız Selçuk indirim uygulamasından," "Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ile Bozcaada- Gökçeada ilçelerinin kapsayacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Selçuk'a Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi olarak teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zehra Zümrüt Selçuk, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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