Somon balığı yok satıyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla başlatılan kampanyanın devamında zincir marketlerde somon balığının kilosu üç gün boyunca 39,90 liradan satılırken Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılarda kilosu 30 TL'den satılıyor.



Yeni tip korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla kampanya başlatmasıyla Fatsa'da balıkçılar somon balığını 30 TL'den sattıklarını söylediler.



Somon yok satıyor



İlçede ki balıkçı tezgahlarında somon balıkları yok satarken balıkçılar sipariş alarak müşterilerine balıkları ulaştırdıklarını ifade ettiler.



Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Somon balığı omegası vitamini en güçlü olan balık. Televizyonlarda ki somon balığı reklamları işlerimizde ciddi derecede hareketlilik sağladı. Getirdiğimiz balıklar anında bitiyor. Artık sipariş alarak vatandaşlarımıza balıklarını veriyoruz. Kilosunu 30 TL'den satıyoruz. Millet balık yesin ve bağışıklığı güçlensin. Virüse karşı balık tüketmek sağlıkları açısından çok önemli yer teşkil ediyor. Bizler tezgahlarımızda bu balığı bulundurmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.



Somon balığını ucuza aldıklarını için mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar ise Tarım Bakanlığına başlattıklarını kampanyadan dolayı teşekkür ettiler. - ORDU