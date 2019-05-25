Somon Dna ile cilt yaşlanmasını azaltın

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, "Somon DNA hücre yapımını destekleyen polinükleotid bir moleküldür.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, "Somon DNA hücre yapımını destekleyen polinükleotid bir moleküldür. Pİ sistem Somon DNA ve hyalüronik asit moleküllerinden oluşan patentli bir teknolojidir" dedi.



Somon Dna ile cilt yaşlanmasının azaltılabileceğini belirten Dr. Emre Tambay, "Kollajen ve elastin stimülasyonu ile cildin sıkılığını, elastikiyetini ve parlaklığını arttırır. UVB nedeniyle oluşan radyasyon hasarını engeller. Etkin cilt yenilenmesi ve yapılandırılmasını sağlar. Pürüzsüz, sağlıklı görünen ve daha aydınlık bir cilde sahip olan kişi yepyeni bir ışıltı kazanır" diye konuştu.



Pİ sistemin içerdiği Somon DNA ve hyalüronik asit molekülleri ayrı 2 enjektör şeklinde olup, cilt altına yüzeysel enjeksiyonlar şeklinde 4 seansta dönüşümlü olarak uygulandığını dile getiren Dr. Emre Tambay, Pİ sistem hangi amaçlarla uygulandığı konusunda ise şunları söyledi;



"Pİ sistem en sık; Cilt yapısının düzenlenmesinde, Yüz, boyun-dekolte, el, dudak bölgelerinin yenilenmesi, onarımı ve gençleştirilmesinde, Göz çevresinin aydınlatılması ve yeniden yapılandırılmasında (şişlik ve koyu halkaların giderilmesinde) Akne skarlarının tedavisinde kullanılır.



Gençlik Aşısı; Stres, çevresel faktörler, düzensiz beslenme ve sigara içmeye bağlı durumlar cildin yaşlanmasını hızlandırmaktadır. Cilt renginin değişmesi, dolgunluğunun azalarak sağlıklı görünümünü kaybetmesi sonrasında ince kırışıklıklar belirgin hale gelmektedir. Cildinizde doğal olarak bulunan, parlak ve sağlıklı görüntüyü sağlayan hyalüronik Asit'in de 20'li yaşlardan sonra azalmaya başlaması olumsuz etkiyi daha da arttırmaktadır."



Gençlik aşısının amacını "Cildin belirli bölümlerinde azalan volümü geri kazanmak. Ciltte zamanla azalan hyalüronik Asit miktarını arttırarak, sağlıklı ve doğal görünümlü bir cilde sahip olmak^olarak açıklan Dr. Emre Tambay, uygulama konusunda ise şunları söyledi; "20'li yaşlardan sonra azalan hyalüronik Asit etkisiyle, ihtiyaç duyulan volüm desteği, yeniden yapılandırma ve hidratasyonu arttırmak için doktorunuz tarafından cildiniz değerlendirilerek uygulama yapılabilir.



Vücudun Hangi Bölgelerine Uygulanır?



Tüm cilt tiplerinde yanak boşlukları, çene bölgesi ve etrafı, üst yanak, elmacık kemikleri etrafındaki bölgeler, el üstü, boyun ve dekolte bölgesi dahil tüm yüze güvenle uygulanabilir.



Diğer Dolgulardan Farkı Nedir?



İçeriğindeki farklı Hyalüronik Asit yoğunlukları ve yapısı nedeniyle hastanın ihtiyacına göre şekillendirilebilir. Aynı uygulama sırasında, uygulama tekniğine göre hem istenilen bölgelere volüm hem de serbest Hyalüronik Asit etkisiyle cildin yapılandırılması sağlanarak anında sağlıklı ve parlak bir görünüm elde edilebilir.



Cilt Aşısının Sonuçları Ne Zaman Ortaya Çıkar ve Ne Kadar Sürer?



Uygulama yapıldıktan hemen sonra sonuçları ortaya çıkmaya başlar. Uygulama yapılan kişinin cilt yapısına göre 6-8 ay kadar kalıcılık sağlar. Uygulamanın düzenli yapılmasına bağlı olarak bu etki kalıcılığını uzun süre arttırmaktadır. Asıl amaç sağlıklı bir cildin temelini atmaktır.



Yan Etkileri Nelerdir?



İçerisinde alerjik reaksiyona sebep olabilecek proteince nükleik asit bulunmadığı için son derece sağlıklı ve güvenilir özelliğe sahiptir." - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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