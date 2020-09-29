Sompo'dan KOBİ'lere yönelik güneş enerji santralleri sigortası - Son Dakika

Sompo'dan KOBİ'lere yönelik güneş enerji santralleri sigortası

Sompo Sigorta, yenilenebilir enerji sistemlerine destek vermek amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) Sigortası ürününü KOBİ'lerin kullanımına sundu.

Sompo'dan KOBİ'lere yönelik güneş enerji santralleri sigortası, System.String[]

Sompo Sigorta, yenilenebilir enerji sistemlerine destek vermek amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) Sigortası ürününü KOBİ'lerin kullanımına sundu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, iklim krizi konusunu bütünüyle sahiplenerek bu alanda toplumsal ve bireysel farkındalık yaratma hedefiyle "Yerküreye Saygı" projesini yürüten Sompo Sigorta, bu kapsamda, yenilenebilir enerji sistemlerine destek ve koruma sağlamak amacıyla KOBİ'lere yönelik GES Sigortası ürününü piyasaya çıkardı.

Ürün, KOBİ İşyeri Paket Sigortası kapsamında zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin yangın, doğal afetler, terör, kötü niyetli hareketler, elektronik cihaz, makine kırılması ve buna bağlı kar kayıpları, işveren ve 3'üncü şahıs mali mesuliyet gibi teminatlarla geniş kapsamda güvence sağlıyor. Sompo, GES sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan performans kaybını da teminat altına alıyor.

"Gezegenimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ürünlerimizle KOBİ'lerin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Kurumsal Teknik ve Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan, şunları kaydetti:

"Dünyamızın geleceğini tehdit eden problemlerin başında enerji ihtiyacının karşılanmasında halen fosil yakıtların birinci sırada yer alması, mevcut enerji üretim ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilir olmaması yer alıyor. Bu durum ise iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Oysa ki ülkemiz yıllık ortalama 2 bin 640 saatlik güneşlenme süresi ile güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı bir konumda yer alıyor. İklim değişikliği konusunu bütünüyle sahiplenen bir marka olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimliliğinin artırılması, güneş enerjisi potansiyelinin daha verimli şekilde kullanılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu bakış açısıyla bugüne kadar yalnızca bileşik ürünümüzde sınai işlerde sunduğumuz GES teminatını, Yerküreye Saygı projemiz kapsamında geliştirdiğimiz yeni ürünümüzle paketleştirilmiş olarak KOBİ'lerimize yönelik de sunabileceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizi anlamaya ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayan güçlü, yenilikçi ve gezegenimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ürünlerimizle KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

KOBİ'lere yönelik GES Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan performans kaybını da teminat altına aldıklarını belirten Kalkan, "GES poliçe teminatlarımız ile zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerini her türlü doğal afet ve yangın, kötü niyetli saldırılar ve sistem arızalarına bağlı maddi hasarlara karşı korumaya alıyoruz. KOBİ'lere sunduğumuz bu yeni GES sigortası ürünümüzle, yenilenebilir enerji sektörüne sağladığımız koruma ve desteğin kapsamını genişletmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sompo'dan KOBİ'lere yönelik güneş enerji santralleri sigortası - Son Dakika Ekonomi

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