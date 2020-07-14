Sompo Sigorta'da esnek yan haklar uygulaması "Nasıl İsterSen!"

Çalışanlarının farklılaşan alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını önemseyen Sompo Sigorta, hayata geçirdiği "Nasıl İsterSen!" Esnek Yan Haklar Programı kapsamında, mevcut yan hakların kişisel ve ailevi ihtiyaçlar doğrultusunda farklı alternatifler ile şekillendirilmesine imkan sağlıyor.

Firma açıklamasına göre, müşterilerini anlayan ve onların ihtiyaçları doğrultusunda farklı çözümler sunan Sompo Sigorta aynı hassasiyetle çalışanlarını da dinleyerek, beklentiler doğrultusunda yeni bir insan kaynakları uygulamasını hayata geçirdi.

"Nasıl İsterSen!" adlı Esnek Yan Haklar Programı kapsamında, yan hakların seçimi çalışanlara bırakılıyor. Böylece çalışanlara, yan haklarını kişisel ihtiyaçlarına göre tekrar seçme ve düzenleme fırsatı sağlanıyor. Program kapsamında Sompo Sigorta çalışanları yemek, özel sağlık sigortası, yılbaşı hediyesi, araç ve benzin hakkı gibi mevcut yan haklarını, sağlık sigortalarında üst pakete geçiş, yüksek limitli yemek çeki, BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) katılımı, market çeki, internet paketi, teknoloji çeki ya da ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş çeki şeklinde esneterek, farklı yan haklar alabiliyor.

"Çalışanlarımızın sesini dinledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli, "Şirketimiz bünyesinde, geçen yıl şirketin kültürel gelişimine ve mutluluğuna katkı sağlamak amacıyla, çalışanların oylarıyla seçilmiş temsilcilerden oluşan Çalışan Platformu'nu kurmuştuk. Esnek Yan Haklar Programı önerisi de, çalışanlarımızın en çok tercih ettiği proje olarak bu platformdan geldi. Çalışanlarımızın motivasyon ve bağlılığını arttırmak için bu projeyi hayata geçirmeye, ihtiyaca göre yan hakların belirlenmesi için adım atmaya karar verdik. Bu uygulama ile Sompo çalışanları 'artık olmasa da olur' dedikleri yan haklarından vazgeçip, onların yerine diledikleri yan hakkı seçebiliyorlar. Bu nedenle, şirketimize özel esnek yan haklar platformunun adını Nasıl İsterSen! koyduk." ifadelerini kullandı.

Pandemi süreciyle birlikte iş hayatındaki alışkanlıklarımızın ve ihtiyaçlarımızın da farklılaştığına dikkat çeken Mengenli, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yemek kartı kullanımları azalırken, internet kullanımları ve ev alışverişleri arttı. Program kapsamında bu değişen ihtiyaçlara cevap vermek ve çalışanlarımızın hayatına pozitif katkı sağlamak istedik. Bu kapsamda tüm çalışanlarımız yemek yardımı, özel sağlık sigortası, yılbaşı hediyesi, araç hakkı, benzin hakkı gibi mevcut yan haklarını diledikleri gibi esneterek, sunduğumuz alternatif yan haklardan faydalanabiliyorlar. İsterlerse yemek ücretinin bir kısmını kurum katkılı BES seçeneğinden, esnek BES'e aktararak geleceği için birikim yapabiliyorlar. ya da Nasıl İsterSen! programı kapsamında hayata geçirdiğimiz alışveriş platformuna aktararak, avantajlı fiyatlarla elektronikten gıdaya, giyimden kişisel bakıma birçok ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca çalışanlarımıza ve ailelerine sunduğumuz özel sağlık sigortası paketi için de alternatif üst ve alt planlar hazırladık. Çalışanlarımız isterse, mevcut yan haklarından yarattığı bütçe ile daha geniş kapsamlı üst planı seçebiliyor ya da ihtiyacına göre alt planı seçerek buradan da bütçe yaratıp kritik hastalıklar sigortası ve diş tedavisi gibi ek sağlık paketlerini de program kapsamında alternatif olarak değerlendirebiliyor. Nasıl İsterSen! Esnek Yan Haklar Programı ile tamamen kişiselleştirilmiş ve çalışan için anlam ifade eden bir yan haklar paketi oluşturmuş olduk."