Sompo Sigorta'dan Kovid-19 teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası - Son Dakika

Sompo Sigorta'dan Kovid-19 teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası

Sompo Sigorta, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teminat altına alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası'nı piyasaya sundu.

Sompo Sigorta, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teminat altına alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası'nı piyasaya sundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin yurt dışı seyahatleri sırasında koronavirüse yakalanmaları halinde oluşan tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini poliçe kapsamına dahil etti.

Sompo Sigorta, Yurtdışı Seyahat Sigortası poliçelerine koronavirüs tedavisini ekleyen ilk ve tek şirket oldu. İlk etapta Schengen ülkelerinde geçerli olacak yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası kapsamında, sigortalının yurt dışında koronavirüse yakalanması sonucunda oluşacak tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini teminat altına alındı.

"Poliçe karantina giderlerini de kapsıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, şunları kaydetti:

"Kovid-19'u kapsam dahiline alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz kapsamında, koronavirüs dolayısıyla oluşacak tıbbi ve tedavi giderlerini karşılıyoruz. Ayrıca sigortalılarımızın koronavirüs olduğunun tespit edilmesi ve karantina altına alınması nedeniyle yurt dışında gerçekleşecek otel konaklaması ile yemek ve giyim ihtiyacına ait giderlerini de poliçedeki limitler dahilinde teminat altına alıyoruz.

Sigortalılarımızın koronavirüs sebebiyle aniden hastalanması durumunda, tıbbi merkeze nakli için gerekli tüm giderleri karşılamakla beraber, Koronavirüs tedavisi sona eren sigortalıların daimi ikametgahlarına naklini de gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ücretsiz olan Kovid-19 tedavisi, Avrupa'da oldukça yüksek maliyet oluşturuyor. Dolayısıyla yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz bu anlamda sigortalılara büyük bir avantaj sunuyor."

Pandemi sürecinde müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirdiklerini bildiren Ortaç, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koranavirüs salgını ile mücadelede, müşterilerimizin sağlığını korumak her zaman ilk hedefimiz oldu. Bu kapsamda hızlı aksiyon alarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirdik. 'Tamamlayıcı ve Özel Sağlık Sigortası' ürünlerimizde salgın hastalıklar kapsam dışı olmasına rağmen Koronavirüs tedavisini teminat altına alan ilk şirketlerden biri olduk.

Yine bu dönemde aracını az kullandığını düşünen ve ekonomisinde tasarruf yapmak isteyen müşterilerimiz için Aylık Kasko ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürünümüzde çok büyük bir ilgi gördü. Son olarak topluma karşı sorumluluklarının farkında olan bir şirket olarak şimdi de koronavirüsü teminat altına alan Türkiye'deki ilk ve tek Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüzü piyasaya sunduk. Dileriz ki sigortalılarımız ürünümüzün koronavirüs kapsamını kullanmak zorunda kalmasın ancak yurt dışında bu salgına yakalanmaları halinde her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Sigorta, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta'dan Kovid-19 teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:30:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sompo Sigorta'dan Kovid-19 teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]