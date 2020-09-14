Sompo Sigorta, hasar süreçlerini dijitalleştirdi - Son Dakika

Sompo Sigorta, hasar süreçlerini dijitalleştirdi

Sompo Sigorta, pandemi döneminde sigortalılarının ve tedarikçilerinin taleplerini dikkate alarak hasar süreçlerini hızlandıracak şekilde tüm aksiyonlarını maksimum derecede dijitalleştirdi.

Sompo Sigorta, hasar süreçlerini dijitalleştirdi, System.String[]

Sompo Sigorta, pandemi döneminde sigortalılarının ve tedarikçilerinin taleplerini dikkate alarak hasar süreçlerini hızlandıracak şekilde tüm aksiyonlarını maksimum derecede dijitalleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, bu dönemde hayata geçirdiği yeni projelerle müşteri memnuniyetini artırmayı başardı.

Oto sigortalarında elde ettiği başarılarla öne çıkan Sompo Sigorta, pandemi sürecinde hem çalışanlarının sağlığını korumak hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla hasar süreçlerine yeni düzenlemeler getirdi.

Operasyonel işlerden arındırılmış memnuniyet odağı doğrultusunda bu dönemde tüm aksiyonlarını maksimum derecede dijitalleştiren Sompo Sigorta, hasar süreçlerini daha da hızlandırmak adına anlaşmalı servis ağını genişletti ve bu sayede online işlemlerinin de daha aktif hale gelmesini sağladı.

"Salgın döneminde hasar taleplerinde azalma oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verile Sompo Sigorta Hasar Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, salgın döneminde hasar taleplerinde doğal bir azalma olduğunu ancak talebin hiçbir zaman tamamen sıfırlanmadığını ve belirli seviyede devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi ile birlikte hasar tespit uygulamalarında Dijital Hasar Yönetimi olarak adlandırdığımız birim üzerinden hızla bu yeni duruma adapte olduk. Hızlıca hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde tüm süreçlerimizi maksimum derecede dijitalleştirerek operasyonel işlerden arındırılmış memnuniyet odağı doğrultusunda sektörün en kaliteli hizmetini verme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgının ve kısıtlamaların en yüksek olduğu nisan ve mayıs döneminde gelen hasar ihbarlarını yüzde 70'lere varan oranlarda Dijital Hasar Birimi'nde yöneterek müşterilerimizin mağdur olmalarının önüne geçtik. Bunu yapabilmek için dijital servis partnerlerimizin sayısını, kısıtlamaların hemen başında 800 adetten 1.250 adede yükselttik. Yine Dijital Hasar Birimi içerisinde, anlaşmasız servisler ve doğrudan müşteriler üzerinden gelen düşük tutarlı hasarları yönettiğimiz Evraklı Hasar Yönetim Birimi'mizin kapasitesini 15 gün içerisinde kurguladığımız sistemsel geliştirmeler ve ek görevlendirmeler sayesinde 10 kat artırdık."

Bu hızlı dönüşüm ile kavuştukları yeni organizasyonlarını normalleşme sürecinde olunan bugünlerde de kullanmaya ve geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Özer, "Böylece hem olası bir yeni dalgaya karşı hazırda bekliyor hem de bu hızlı değişim sürecini işimizin dönüşümü için bir fırsat penceresi olarak kullanıyoruz. Aldığımız tüm aksiyonlar sayesinde kasko branşında dosyalarımızı inceleme ve sonlandırma süreçlerimiz, sektör ortalamasına göre oldukça başarılı seviyelerde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

"Teknolojik gelişmelere yönelik eğitimler veriyoruz"

Akademik olması bakımından sektörde bir ilk olan Hasar Gelişim Akademisi hakkında da bilgi veren Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu atölye kapsamında çalışanlarımıza, hem otomotiv tekniklerine hem de bu alandaki tüm teknolojik gelişmelere yönelik eğitimler veriyoruz. Bu sayede hem pazarda bulunan ve halihazırda teminat verdiğimiz hem de pazara girmeye başlayan tüm yeni teknoloji araçlarda yaşanacak hasarlar karşısında daha güçlü bir ekip yaratıyoruz. Tümü eğitimli dosya yöneticilerimiz sayesinde çok hızlı aksiyonlar alabiliyor ve görev değişiklikleri konusunda esnek davranabiliyoruz.

Hasar dosyalarının yönetilerek neticelendirilmelerini sağlayan Dosya Yönetim Ekibi ise Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte uzaktan çalışmaya başladı ve hasar hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devamı sağlandı. Böylelikle gerek sigortalılarımızın gerek satış kanallarımızın ve gerekse çalışanlarımızın bu süreçten en az etkilenmeleri sağlandı. Yeni kurduğumuz Hasar Kalite Yönetimi Departmanı'mızın da bu süreçte çok faydasını gördük. Burada yapılan kök neden analizleri sayesinde sigortalılarımızın talep ve şikayetlerini derinlemesine inceleyerek uygun çözümler üretiyoruz. Bu çözümleri, yürüttüğümüz projelerin kapsamına alıp kalıcı hale gelmelerini sağlıyoruz. Hasar dosya onay süreçlerimizde 2018 yılından bu yana uzman ekiplerle çalışarak onay hiyerarşisini tamamen ortadan kaldırdık. Pandemi döneminde özellikle ağır hasar dosyalarının tamamını bu birime atayarak daha etkin bir kontrol mekanizması kurduk."

Özer, müşterilerine sundukları tüm hizmetlerin uçtan uca memnuniyet ölçümlemesini yaptıklarını da bildirdi.

Özellikle pandeminin Türkiye'de aktif olmaya başladığı mart ayı itibarıyla konut hasar tarafında dijital kanallar aracılığıyla yürüttükleri süreçlerde Net Tavsiye Skoru'nun (NPS) 80 puana, hızdan duyulan memnuniyetin ise 5 üzerinden 4,8 seviyelerine ulaştığını aktaran Özer, "Kasko hasar süreçlerimizde dijital servis ve özel onarım dosyası olarak yürüttüğümüz süreçlerin genel memnuniyet seviyesinin de yüksek olduğunu yine yaptığımız anketler sonucu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Sigorta, Türkiye, Kasko, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta, hasar süreçlerini dijitalleştirdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Son Dakika: İstanbul Valisi'nden kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklama: Çalışmamız sürüyor Görenler gözlerine inanamadı! Adıyamanlı çiftçi, yılan başına benzeyen biber yetiştirdi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin korona testi pozitif çıkınca 6 polis karantinaya alındı Engelli kızını darbederken görüntülenen babanın komşuları konuştu: Daha önce de dövdü Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Emniyet, "Alkolmetreden korona bulaşır" tezini çürüttü! İşte cihazın iki müthiş özelliği
Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
15:12
Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti         
15:07
Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek         
14:34
İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu         
14:33
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı         
14:08
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın         
13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı         
11:02
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 18:17:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sompo Sigorta, hasar süreçlerini dijitalleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei