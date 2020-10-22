Sompo Sigorta tüm salgın hastalıkları kapsamına aldı - Son Dakika

Sompo Sigorta tüm salgın hastalıkları kapsamına aldı

22.10.2020 14:21
Sompo Sigorta tüm salgın hastalıkları kapsamına aldı, System.String[]

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) alanında sektörün öncü şirketlerinden Sompo Sigorta, Kovid-19'un yanı sıra gelecek dönemde ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıkları da teminat kapsamına aldı.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) alanında sektörün öncü şirketlerinden Sompo Sigorta, Kovid-19'un yanı sıra gelecek dönemde ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıkları da teminat kapsamına aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Sompo Sigorta, giderek artan sağlık harcamalarına paralel olarak sağlık sigortalarına artan talebi ayrıcalıklı özelliklerle sunduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile karşılamayı hedefliyor.

Kovid-19 tedavisinin yanı sıra bundan sonra ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıkları da TSS poliçe kapsamına dahil eden Sompo, geniş hastane ağına ek olarak ayrıca, kamu üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri muayeneleri için geçerli muayene fark ücretlerini karşılıyor, poliçelerinde aile indirimi sağlıyor.

Ayrıca doğuma özel oluşturduğu planlarla herhangi bir bekleme süresi olmaksızın doğumu ve seçilen plana göre doğumla birlikte hamilelik rutin muayene giderlerini de teminat altına alıyor.

Sağlık harcamaları 5 yılda 2 kat arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, TSS'nin hızla büyüyen bir ürün olacağını öngörerek, bu alana yatırım yaptıklarını belirterek, " Türkiye'de sağlık harcamaları 2013 yılında 84 milyar TL iken 2018 yılında 165 milyara çıktı. 2018 yılı toplam Sağlık Prim üretimi tüm ürünler için 6,2 milyar TL seviyelerinde iken 2019 yılında 8,3 milyar TL oldu. Bugün itibarıyla 577 adete ulaşan özel hastanelerin kullanımı da her geçen gün artıyor. TSS, ülkemizde en az kasko sigortası kadar önemli ve büyük bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

"TSS'de 2020 yılının ilk 9 ayında yüzde 74'lük büyüme"

Ortaç, 2015'te yaklaşık 134 bin olan TSS sigortalı sayısının 2020 yılının başlarında yaklaşık 1,4 milyona ulaştığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sompo Sigorta olarak bu alana ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların karşılığı olarak da her yıl pazarın büyüme oranının oldukça üzerinde büyüyoruz. TSS alanında 2020 yılının ilk 9 ayını yüzde 74'lük bir büyüme ile pazarın 20 puan üzerinde büyüyerek kapamıştık. Devam eden yatırımlarımız ve uygun fiyatlarımızla 2020'yi de yine sektörün oldukça üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Bu alandaki iddiamız, bizi sigortalılarımızın kendilerini tam güvence altında hissedecekleri, yüksek kalitede hizmet en uygun koşullarla alabilecekleri güçlü bir sağlık oyuncusu olma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor. Kovid-19'u hemen teminat kapsamı dahilinde değerlendirmeye başlayan öncü şirketlerden biriyiz. TSS'de sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerle pazarın büyümesine de katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Tüm Türkiye'ye ulaşmak amacıyla herkesi gülümsetecek yeni bir reklam kampanyası hazırladık"

Ortaç, TSS kapsamında 62 ilde 500'e yakın özel hastaneye ulaştıklarını belirterek, sağladıkları avantajlara ilişkin şunları kaydetti:

"Diğer sigorta şirketlerinden Sompo'ya geçiş yapacak sigortalılarımız için 30 günlük bekleme süresi olması kaydıyla, sadece Kovid-19'u değil, tüm salgın hastalıkları kapsam dahiline aldık. Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırladığımız şu dönemde ülkemizin dört bir yanındaki 2 bin 500 acentemizle birlikte daha fazla insana ulaşarak TSS ürünümüzden faydalanmasını arzu ediyoruz. Tüm Türkiye'ye ulaşmak amacıyla herkesi gülümsetecek yeni bir reklam kampanyası hazırladık. Kulaklara aşina müziği ile samimi ve pozitif duyguları paylaşmak istediğimiz filmimizi izleyen herkesin beğeneceğini umuyorum."

Türk Lirası, Hastane, Türkiye, Sigorta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sompo Sigorta tüm salgın hastalıkları kapsamına aldı - Son Dakika

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