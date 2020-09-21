SOMPO, Yurt Dışı Eğitim Seyahat Sigortası'nda Kovid-19'u teminat altına aldı - Son Dakika

SOMPO, Yurt Dışı Eğitim Seyahat Sigortası'nda Kovid-19'u teminat altına aldı

Sompo Sigorta, müşterilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile değişen ihtiyaçları doğrultusunda eğitim amacıyla yurt dışına giden öğrencilere yönelik sunduğu Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası ürününe "Kovid-19 teminatını" dahil etti.

SOMPO, Yurt Dışı Eğitim Seyahat Sigortası'nda Kovid-19'u teminat altına aldı, System.String[]

Sompo Sigorta, müşterilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile değişen ihtiyaçları doğrultusunda eğitim amacıyla yurt dışına giden öğrencilere yönelik sunduğu Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası ürününe "Kovid-19 teminatını" dahil etti.

Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Özel Ürünler Direktörü Serdar Aybay, pandemi döneminde Türkiye'nin, sağlık sistemi ve hastane yeterliliği bakımından oldukça iyi bir sınav verdiğini belirterek, Avrupa ülkelerinde ise tam tersi durumlar yaşandığını kaydetti.

Pandemi sürecinin Avrupa ülkelerindeki sağlık sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu gösterdiğine işaret eden Aybay, "Dolayısıyla aileler, çocuklarının eğitim için yurt dışına gitmesinden dolayı endişeliler. Diğer taraftan ülkemizde ücretsiz olan Kovid-19 tedavisi, Avrupa'da oldukça yüksek maliyet oluşturuyor. Bu gerçeklerden hareketle biz de, ailelerin bu endişelerini en aza indirgemek ve öğrencilerimizin karşılaşacağı olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası'na Kovid-19 teminatını dahil ettik." ifadelerini kullandı.

Seyahat sigortasında Türkiye'nin lider şirketi olarak, müşterilerinin günümüz koşulları doğrultusunda farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik en kapsamlı poliçeleri sunmanın, kuruldukları ilk günden beri öncelikleri olduğunu belirten Aybay, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla kapsamını Kovid-19 tedavisiyle genişlettiğimiz Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ürünümüz özellikle son 2 ayda yoğun ilgi görüyor. Bu yoğun ilginin en önemli nedenlerinden birisi, sunduğumuz poliçenin müşterimizi yurt dışında maddi anlamda da koruması...

Genel uygulamada, sigorta şirketleri, risk gerçekleştiğinde ödemeyi sigortalının yapmasını ve sonrasında tedaviye ait faturaları şirkete göndermesini ister. Şirket olarak farkımız işte burada ortaya çıkıyor. Yurt dışında herhangi bir risk gerçekleştiğinde limitler dahilinde ödemeyi sigortalımız değil, kurumla irtibata geçerek direkt biz karşılıyoruz. Sigortalımız, tedavisini olup bu tedaviye ait ödeme yapmadan kurumdan ayrılıyor. Bu nedenlerle uzun yıllardır Erasmus öğrencileri tarafından ilgi gören ürünümüz, Kovid-19 tedavisinin de dahil edilmesiyle her ailenin almak isteyeceği bir ürün haline geldi."

"Refakatçinin seyahat ve konaklama giderleri de karşılanıyor"

Serdar Aybay, Yurt Dışı Seyahat Sağlı Sigortası kapsamında, teminatlar ve limitler dahilinde sigortalının hastalanması veya yaralanması durumunda kişiye refakat edecek bir aile üyesinin seyahatini ve konaklamasını da karşıladıklarını bildirdi.

Aybay, "Koronavirüs dolayısıyla oluşacak tıbbi ve yatarak tedavi giderlerini teminat limitleri dahilinde karşılıyoruz. Ayrıca, sigortalının aile üyelerinden birinin vefat etmesi halinde sigortalının ülkeye dönüş seyahatini de organize ediyoruz. Dileriz ki; öğrencilerimiz eğitimlerini sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürür ancak beklenmedik bir sağlık sorunu ile karşılaşmaları durumunda her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Hastane, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SOMPO, Yurt Dışı Eğitim Seyahat Sigortası'nda Kovid-19'u teminat altına aldı - Son Dakika Ekonomi

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