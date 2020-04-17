Somuncu Baba Gönül Fırını evde kalanlar için üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somuncu Baba Gönül Fırını evde kalanlar için üretiyor - Son Dakika

Somuncu Baba Gönül Fırını evde kalanlar için üretiyor

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek sıkıntısı yaşamaması için Somuncu Baba Gönül Fırını'nın üretim kapasitesini iki katına çıkarttı.

Somuncu Baba Gönül Fırını evde kalanlar için üretiyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek sıkıntısı yaşamaması için Somuncu Baba Gönül Fırını'nın üretim kapasitesini iki katına çıkarttı.


Osmangazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bir kez daha uygulamaya konulan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan Osmangazililer için ekmek üretimine hız verdi. Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için yıllardır hizmet veren Somuncu Baba Gönül Fırını'nda sokağa çıkma yasağı öncesi üretim iki katına çıkarıldı. Normal günlerde 5 bin ekmek üretiminin yapıldığı fırında, sokağa çıkamayan Osmangazililerin sıkıntı yaşamaması için günlük 10 bin ekmek üretilmeye başlandı. Üretilen ekmekler, Cumartesi sabahı vatandaşların kahvaltılarında olabilmesi için Cuma gününden muhtarlar vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağı süresince evlerinde kalacak olan vatandaşlar için de Osmangazi Belediyesi'nin 'Vefa Sosyal Destek Grubu' sokak sokak dolaşarak ekmek dağıtacak.


Osmangazi Belediyesi 'Vefa Sosyal destek Gurubu', sokağa çıkma yasağı süresince sadece Somuncu Baba Gönül Fırını'nda üretilen ekmekleri değil, 112-155 ve 156 numaralı Vefa Destek Hatları ile Osmangazi Belediyesi'nin 444 16 01 çağrı merkezini arayarak talepte bulunan vatandaşlar için mahallelerdeki fırınlardan alacakları ekmekleri de vatandaşlara ulaştıracak. Ekmeğin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımını da sürdürecek olan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkamayan ve ilaç alması gereken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin de raporlu ilaçlarını eczanelerden alarak vatandaşlara ulaştıracak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Türkiye'ye örnek sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Somuncu Baba ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Ekmek Fırını'nda her gün binlerce ekmek üretiyoruz. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte üretiminizi arttırdık. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Kimseyi ekmeksiz bırakmayız. Yasak süresi boyunca ekiplerimiz mahalle ve sokaklarımızda dolaşarak ekmek servisine devam edecektir. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Tüm resmi kurumlarla irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren görev başında olacaklar. Özellikle 65 yaş üstü yalnız ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile ihtiyaç sahiplerimiz 112-155 ve 156 nolu Vefa Destek Hatları ile 444 16 01 çağrı merkezimize ulaşabilirler" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:58 Kaynak: İHA

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