Somuncu Baba Külliyesi'nde aşure ikramı

Malatya'nın Darende ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vakıf tarafından insanlar arasındaki sevgi ve kaynaşmanın sağlanması için hazırlanan aşureler, Somuncu Baba Külliyesi'nde Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikram edildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, muharrem ayında insanlar arasındaki sevgi, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımının, komşunun komşudan haberinin olmadığı günümüzde, örnek teşkil edeceği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vakfın genel merkezinin yer aldığı Darende'nin yanı sıra, Ankara, İstanbul, Konya ve Sivas'ta Cuma namazından sonra 10 bin kişiye aşure dağıtıldı. İnsanlık ve İslam tarihinde önemli olayların tekabül ettiği tarih olan muharrem ayı dolayısıyla aradan nice yıllar geçmiş olmasına rağmen zaman içinde aşure denilen bir tatlı yapılarak anılır ve yaşatılır oldu. Pek çok geleneklerimiz vardır ki yediden yetmişe bütün millet fertlerini birleştirir, kaynaştırır, dayanışmaya, işbirliğine vesile olur. Aşure geleneğimiz de bir tatlı ikramı gibi görünmekle beraber, sembolize ettiği manevi hadise ve meydana getirdiği kardeşlik atmosferi bakımından mühimdir."