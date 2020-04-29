Somuncu Baba Külliyesi'nde koronavirüs sessizliği - Son Dakika

AKSARAY'da bulunan ve özellikle ramazan aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Somuncu Baba Külliyesi'nde, bu yıl koronavirüs nedeniyle sessizlik hakim. 7 yıldır Somuncu Baba Külliyesi'nde hediyelik eşya satışı yapan Muhammed Geylani, "Bu virüs sonrası çarşımız ve külliyemiz sessizliğe büründü" dedi.

Özellikle ramazan ayında her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Aksaray'daki Somuncu Baba Külliyesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında müze, çilehane ve cami kapatılarak sessizliğe büründü. Açık olan türbeyi de ziyarete gelenler dua edip ayrılıyor. 7 yıldır Somuncu Baba Külliyesi'nde hediyelik eşya satışı yapan Muhammed Geylani, külliyenin hiç bu kadar sessiz olduğunu hatırlamadığını belirtti. Geylani, "Bu virüs sonrası çarşımız ve külliyemiz sessizliğe büründü. Bu virüsle sadece Türkiye değil, tüm dünya mücadele ediyor. Somuncu Baba'nın burada meftun olması sebebiyle insanımızda çok manevi bir değere ulaştı. Ramazan ayında buraya günde binlerce kişi ziyarete geliyordu. Şu anda gelen giden kimse yok. Buraya insanlar dua, beş vakit namazları ile teravih namazı için geliyorlardı. Gece gündüz bu alanlar tamamen dolu oluyordu. Şu anda gece ve gündüz sessizliğe büründü. Bu virüsün bir an önce bitmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Somuncu Baba'nın mezarını ziyarete gelen Gökhan Şengül ise, "Ziyarete geldik ve kimseler yok. Her yıl ramazan ayında burası çok kalabalık oluyordu. Camiler ve mescitler aşırı kalabalıktı. Şu an da çilehane kapalı. Burada namaz kılmadan gitmenin burukluğu var. Her ziyarete geldiğimde buradan namaz kılmadan gitmezdim. İlk kez böyle bir şey oldu. Çok hüzünlüyüm" dedi.

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