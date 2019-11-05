Son Dakika Haberleri: "Somuncu Baba Minyatür Müzesi" yenilendi
Son Dakika Güncel 'Somuncu Baba Minyatür Müzesi' yenilendi

"Somuncu Baba Minyatür Müzesi" yenilendi

6 saat önce

Aksaray'da Somuncu Baba Minyatür Müzesi yenilendi.

Aksaray'da Somuncu Baba Minyatür Müzesi yenilendi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013 yılında açılmış olan Somuncu Baba Minyatür Müzesi'ni göreve geldikten sonra tadilatını yaptıklarını söyledi.

Müzenin zemin, ses sistemi ve minyatürlerinde onarımlar yaptıklarını belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalardan sonra şu anki konumunu aldı. Yılda yaklaşık 500 bine yakın vatandaşımız burayı ziyaret ediyor. İleri ki hedeflerimiz burayı 1 milyona yakın vatandaşımızı çekebilmek. Buradaki müzemizde 500'e yakın minyatürümüz ve 13 alandan oluşan hayat seyri var. Tarihimize ve manevi dünyamıza atıf yapan güzel bir çalışma oldu. Tüm hemşehrilerimizin ve il dışından gelen vatandaşlarımıza burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum."

Somuncu Baba, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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