'Somuncuklar' Forum Trabzon'da - Son Dakika
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'Somuncuklar' Forum Trabzon'da

25 dakika önce

Ekmeğin oluşum hikayesi günümüz çocuklarına oyun şeklinde anlatılıyor.

'Somuncuklar' Forum Trabzon'da, System.String[]

Ekmeğin oluşum hikayesi günümüz çocuklarına oyun şeklinde anlatılıyor.


Forum Trabzon, yarıyıl tatiline özel etkinlikte temel besin gıdamızın ilkel tarım aletleriyle, buğdayın toprakla birleşmesinden, fırından ekmek olarak çıkana kadarki evresini, çocuklarımıza bir drama örgüsü ve hikaye akışı içerisinde sunuyor. Böylece genç zihinlerin geçmişle-gelecek, doğa ile insan ilişkisini öğrenmelerini sağlıyor.


18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Forum Trabzon'da gerçekleştirilecek etkinlikle buğday tanesini tarlaya ektikten sonra kara sabanla çift sürüp, harmanda gem dövmek, un çuvallarını fırına taşıyıp hamur yoğurmak ve sonrasında fırına vererek, etkinlik sonunda her çocuğun kendi ekmeğini oluşturması amaçlanıyor.


Belirtilen tarihler arasında her gün 12.00-20.30 saatleri arasında 6 seans olarak gerçekleştirilecek etkinliğin her bir seansı 60 dk. sürecek. Ücretsiz bu etkinlikte her çocuğun kendi ekmeğini yapması sağlanacak. - TRABZON

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:53 Kaynak: İHA
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