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Sömürge döneminde Avrupa'ya götürülen 28 eser Benin'e iade edildi
6 saat önce
Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eser Benin'e iade edildi
Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eser Benin'e iade edildi.
Avrupa'daki özel koleksiyonlardan alınan 28 tarihi eser, dün akşam ülkenin güneyindeki Küçük Recade Müzesi'ne ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:31
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