Sömürge döneminde Avrupa'ya götürülen 28 eser Benin'e iade edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sömürge döneminde Avrupa'ya götürülen 28 eser Benin'e iade edildi - Son Dakika Dünya

Sömürge döneminde Avrupa'ya götürülen 28 eser Benin'e iade edildi

6 saat önce

Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eser Benin'e iade edildi

Sömürge döneminde Avrupa'ya götürülen 28 eser Benin'e iade edildi, System.String[]

Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eser Benin'e iade edildi.


Avrupa'daki özel koleksiyonlardan alınan 28 tarihi eser, dün akşam ülkenin güneyindeki Küçük Recade Müzesi'ne ulaştı.

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Avrupa, Benin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:31 
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