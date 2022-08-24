Kenyalılar, sömürge tazminatı almak için AİHM'de İngiltere'ye dava açtı - Son Dakika
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Kenyalılar, sömürge tazminatı almak için AİHM'de İngiltere'ye dava açtı

24.08.2022 15:13
Kenyalılar, sömürge tazminatı almak için AİHM'de İngiltere'ye dava açtı

Sömürge döneminde topraklarından çıkarılan Kenyalılar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) İngiltere'ye karşı dava açtı.

Sömürge döneminde topraklarından çıkarılan Kenyalılar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) İngiltere'ye karşı dava açtı.

Davayı açan Kenyalı grubun avukatı Joel Kimutai Bosek, basına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yıllar geçmesine rağmen meseleyi görmezden geldiğini ve bu yüzden dava açmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kericho bölgesinde yaşayan Talai ve Kipsigis topluluklarını temsil eden Bosek, İngiltere'nin tazminata yol açacak her şeyden sakındığını ifade etti.

20. yüzyılın başlarında kendi topraklarından zorla çıkarıldıklarını belirten topluluklar, 2019'da Birleşmiş Milletlere dilekçe vererek sömürge döneminde işlenen suçlardan ötürü özür ve tazminat talep etmişti.

İngiltere'nin halkı zorla çıkardığı bölgelerde bugün dünyaca ünlü markalar çay tarımı yapıyor.

Kenya, İngiltere'den bağımsızlığını 1963 yılında kazanmıştı.

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Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

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