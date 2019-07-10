Son Dakika Haberleri: Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak
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Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak

2 saat önce

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun tüm liderleri, 'eco' adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı.

Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak, System.String[]
Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Afrika, Ekonomi
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun tüm liderleri, 'eco' adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:37 
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