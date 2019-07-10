Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak
2 saat önce
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun tüm liderleri, 'eco' adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı.
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:37
Ouattara, "Batı Afrika
Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun tüm liderleri, 'eco' adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı." dedi.
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