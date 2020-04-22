"Somut olmayan kültürel miras" online sergisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye'nin UNESCO'ya kayıtlı 18 somut olmayan kültürel miras unsurunun, Türkçe ve İngilizce olarak kısaca tanıtıldığı online sergi, "https://aregem.ktb.gov.tr/TR-243105/somut-olm-kult-miras-online-sergisi.html" adresinde izlenime sunuldu.



UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin Türkiye'deki icracı birimi Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonunda, Türkiye'nin 18 unsuru, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedildi.



Türkiye, sözleşmeye taraf 178 ülke içinde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer aldı.



Unsuların 20'ye çıkması bekleniyor



30 Kasım-5 Aralık 2020 tarihlerinde Jamaika'nın başkenti Kingston'da gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15. Toplantısı'nda listeye kaydedilmesi hedeflenen "minyatür sanatı" ve geleneksel zeka ve strateji oyunu "mangala/ köçürme" unsurlarıyla Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı unsur sayısının 20'ye çıkması bekleniyor.



Genel Müdürlük, 2021 yılı için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında "hüsn-i hat, İslami güzel yazı sanatı", "çay kültürü, kimlik, misafirperverlik ve sosyal etkileşim sembolü", "Nasreddin Hoca fıkraları anlatma geleneği" ve "Mey/balaban zanaatkarlığı ve icra sanatı" olmak üzere 4 unsurun daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmesi için başvuruda bulundu.



Genel Müdür Okan İbiş, UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edilen ve kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçası olan somut olmayan kültürel miras unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalara titizlikle devam edildiğini bildirdi.



Tüm vatandaşları, insanlığa armağan edilen kültürel değerler hakkında kısa bilgiler ve fotoğraflar içeren online sergiyi ziyaret etmeye davet eden İbiş, sergiye ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye adıyla yayınlanan sergide, meddahlık, Mevlevi sema törenleri, aşıklık geleneği, nevruz, Karagöz, geleneksel sohbet toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi ritüeli semah, tören keşkeği geleneği, mesir macunu festivali, Türk kahvesi kültürü ve geleneği, ebru; Türk kağıt süsleme sanatı, geleneksel çini ustalığı, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü; lavaş, katırma, jupka, yufka, bahar kutlaması; Hıdrellez, ıslık dili, Dede Korkut mirası; destan kültürü, halk masalları ve müzik, geleneksel Türk okçuluğuna ilişkin bilgiler yer almakta."