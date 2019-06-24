Son Dakika Haberleri: Somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı
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Somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı

1 saat önce

Samsun'da kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapan somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı.

Somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı, System.String[]
Samsun'da kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapan somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir eden somya yüklü kamyonet trafiği tehlikeye düşürdü. Kasasında kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyonet sürücüsü diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde ilerledi. Kamyonetin ilerleyişi ise o sırada seyir halinde olan diğer vatandaşın kamerasına yansıdı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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