Somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı
1 saat önce
Samsun'da kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapan somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
'da kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapan somya yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı. İlkadım
ilçesi Atatürk Bulvarı
üzerinde seyir eden somya yüklü kamyonet trafiği tehlikeye düşürdü. Kasasında kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyonet sürücüsü diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde ilerledi. Kamyonetin ilerleyişi ise o sırada seyir halinde olan diğer vatandaşın kamerasına yansıdı. - SAMSUN
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