"Son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisan ayında ağır pastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum. Nisan ayında hastaların yüzde 65'i, vefatların ise yüzde 54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" ifadelerini kullandı.

(İHA)