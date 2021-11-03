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Son 1 ayda trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 1 ayda trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

03.11.2021 16:51
Son 1 ayda trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da Ekim ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da Ekim ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler aralıksız devam ederken son 1 ayda meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Ekim ayı içerisinde yapılan denetimlerde 172 bin 530 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda kusurlu bulunan 21 bin 242 araca toplam 11 milyon 355 bin 178 TL idari para cezası uygulandı. Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 238 sürücü ve bin 199 araç trafikten men edilirken 606 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

"1 ayda 705 kaza meydana geldi"

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen son 1 ayda Aydın genelinde trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 307 maddi hasarlı, 392 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 705 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 556 vatandaş yaralanırken, 7 vatandaş ise hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Son 1 ayda trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Aydın, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son 1 ayda trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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