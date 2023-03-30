Son bir haftadaki yağışlar, barajlara biraz olsun can verdi! Doluluk oranı yüzde 2.28 arttı - Son Dakika
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Son bir haftadaki yağışlar, barajlara biraz olsun can verdi! Doluluk oranı yüzde 2.28 arttı

30.03.2023 10:35

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardan iyi haberler gelmeye başladı. Baraj doluluk oranları son bir hafta içinde yüzde 2.28 artarken, İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 39.3 olarak ölçüldü. Ancak bu artışa rağmen doluluk oranları geçen yılın çok gerisinde kaldığı bilinirken, geçtiğimiz yıl barajların doluluk oranı yüzde 89.28 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava İstanbul'un barajlarına yaradı. Zaman zaman kar yağışlarının da görüldüğü bölgede baraj doluluk oranlarında hızlı bir artış yaşandı.

YÜZDE 2.28'LİK ARTIŞ OLDU

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde doluluk oranlarında yüzde 2.28'lik artış meydana geldi. Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0.69 oldu. Barajlarda bir gün içinde 6.7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. Bugün ki doluluk oranı ise yüzde 39.3 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILIN ÇOK GERİSİNDE

Ancak İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2022 yılının Mart ayı sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89.28 olarak kayıtlara geçmişti.İstanbul'da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59.47 ile Ömerli barajı oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9.39 doluluk oranıyla Kazandere barajı olarak kayıtlara geçti.

HANGİ BARAJDA DOLULUK ORANI NE KADAR?

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları: Alibeyköyyüzde 14.09, Büyükçekmeceyüzde 30.94, Darlıkyüzde 50.87, Elmalıyüzde 39.64, Istrancalaryüzde 42.51, Kazandereyüzde 9.35, Ömerliyüzde 59.47, Papuçdereyüzde 9.68, Sazlıdereyüzde 32.7, Terkosyüzde 32.72

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Son bir haftadaki yağışlar, barajlara biraz olsun can verdi! Doluluk oranı yüzde 2.28 arttı - Son Dakika
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