Son 1 yılda 3 kez uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son 1 yılda 3 kez uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

08.09.2022 20:20
Son 1 yılda 3 kez uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KASTAMONU'da geçen yıl iç çamaşırında, 4 ay önce de ekmek arasında sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Satılmış Bulak, otomobilin arka tamponuna gizlediği uyuşturucuyla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KASTAMONU'da geçen yıl iç çamaşırında, 4 ay önce de ekmek arasında sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Satılmış Bulak, otomobilin arka tamponuna gizlediği uyuşturucuyla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen Satılmış Bulak ve B K.'nın bulunduğu otomobili, Araç ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Valör' ile otomobilde yapılan aramada, aracın arka tamponuna gizlenmiş 35 gram metamfetamin ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Bulak ve B.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geçen yıl iç çamaşırında 50 gram, 4 ay önce de ekmek arasında 35 gram sakladığı metamfetaminle yakalanan ve daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Satılmış Bulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son 1 yılda 3 kez uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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