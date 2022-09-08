Son 1 yılda 3 kez uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KASTAMONU'da geçen yıl iç çamaşırında, 4 ay önce de ekmek arasında sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Satılmış Bulak, otomobilin arka tamponuna gizlediği uyuşturucuyla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen Satılmış Bulak ve B K.'nın bulunduğu otomobili, Araç ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Valör' ile otomobilde yapılan aramada, aracın arka tamponuna gizlenmiş 35 gram metamfetamin ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Bulak ve B.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geçen yıl iç çamaşırında 50 gram, 4 ay önce de ekmek arasında 35 gram sakladığı metamfetaminle yakalanan ve daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Satılmış Bulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.