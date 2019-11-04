Son Dakika Haberleri: Son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün ve hizmet hangisi?
Son Dakika Dünya Son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün ve hizmet hangisi?

Son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün ve hizmet hangisi?

8 saat önce

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 8,55 olurken son 1 yılda en çok sarımsak ve köprü geçiş ücretleri zamlandı. Fiyatı en çok düşen ise şans oyunları ile kablo özel yayınları oldu.

Son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün ve hizmet hangisi?, System.String[]

Türkiye'de yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 8,55 oldu. Ekim ayında fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 artmış oldu.


Peki, son bir senede fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün ve hizmetler hangisi?


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) listesinde yer alan 400'den fazla ürün ve hizmeti inceledik. Ekim 2018 ile Ekim 2019 arasında fiyatı en çok artan ürün yüzde 202 ile sarımsak olurken en çok düşen ise yüzde 64 ile şans oyunları oldu.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:56 
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