Son 10 günde hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışan 3 bin 541 kişi yakalandı - Son Dakika

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Son 10 günde hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışan 3 bin 541 kişi yakalandı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda son 10 gün içerisinde yapılan yasa dışı geçiş teşebbüslerinde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını, bin 500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda son 10 gün içerisinde yapılan yasa dışı geçiş teşebbüslerinde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını, bin 500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını, bin 500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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