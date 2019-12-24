Son 10 yılda en fazla kazanan sporcular kim? Messi, Ronaldo ne kadar gelir elde etti? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son 10 yılda en fazla kazanan sporcular kim? Messi, Ronaldo ne kadar gelir elde etti? - Son Dakika Dünya

Son 10 yılda en fazla kazanan sporcular kim? Messi, Ronaldo ne kadar gelir elde etti?

6 saat önce

Amerikan Forbes dergisi 2010-2019 yılları arasında dünyanın en fazla kazanan 10 sporcuyu listeledi. Sporcuların performanslarının yanı sıra sponsorluklardan elde ettikleri gelir giderek artıyor. Ayrıca artık sosyal medya hesapları da ciddi bir kazanç kapısı haline geldi.

Son 10 yılda en fazla kazanan sporcular kim? Messi, Ronaldo ne kadar gelir elde etti?, System.String[]

Amerikan Forbes dergisi 2010-2019 yılları arasında dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusunu listeledi.


Boks, futbol, basketbol, golf dünyasından pek çok sporcu listede yer aldı. Listenin ilk 3'ünde yer alan isimler arasında iki futbolcu bulunuyor. Sporcuların performanslarının yanı sıra sponsorluklardan elde ettikleri gelir giderek artıyor. Ayrıca artık sosyal medya hesapları da ciddi bir kazanç kapısı haline geldi.

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Forbes, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:39 
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