Son 10 yılda en fazla kazanan sporcular kim? Messi, Ronaldo ne kadar gelir elde etti?

Amerikan Forbes dergisi 2010-2019 yılları arasında dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusunu listeledi.



Boks, futbol, basketbol, golf dünyasından pek çok sporcu listede yer aldı. Listenin ilk 3'ünde yer alan isimler arasında iki futbolcu bulunuyor. Sporcuların performanslarının yanı sıra sponsorluklardan elde ettikleri gelir giderek artıyor. Ayrıca artık sosyal medya hesapları da ciddi bir kazanç kapısı haline geldi.