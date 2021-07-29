Son 10 yılın en yüksek seviyesinde olan Ömerli Barajı görüntülendi - Son Dakika

Son 10 yılın en yüksek seviyesinde olan Ömerli Barajı görüntülendi

Ömerli Barajı'nda Temmuz ayında son 10 yılın en yüksek su seviyesi

İSTANBUL - İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı, verilere göre yüzde 95.21 doluluk oranıyla son 10 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı. Ömerli Barajı'nın su havzası havadan görüntülendi.

İSKİ'nin verilerine göre Ömerli Barajı'nda Temmuz ayının son 10 yıldaki en yüksek doluluk oranına ulaştığı görüldü. İstanbul'a su veren barajların doluluk oranı yüzde 68.02 seviyelerine gelirken Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95.21 olarak kayıtlara geçti. Toplam 235.37 milyon metreküp su hacmine sahip olan Ömerli Barajı'nda İSKİ verilerine göre bugün itibariyle 224,09 milyon metreküp su hacmi olduğu görüldü.

Ömerli Barajı'nın su seviyesi drone ile havadan görüntülendi.