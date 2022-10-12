Son 12,5 yılda hayvanlara kötü davrananlara 643 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Son 12,5 yılda hayvanlara kötü davrananlara 643 bin TL ceza kesildi

12.10.2022 11:10
Son 12,5 yılda hayvanlara kötü davrananlara 643 bin TL ceza kesildi

Samsun'da 2009 ile 2022'nin ilk 9 ayında hayvanlara kötü davranan ya da işkence yapan 157 kişiye toplam 643 bin 898 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun'da 2009 ile 2022'nin ilk 9 ayında hayvanlara kötü davranan ya da işkence yapan 157 kişiye toplam 643 bin 898 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 2022 yılı içerisinde 23 kişiye 73 bin 109 TL idari para cezası uyguladı. Aynı kapsamda 2009-2021 yılları arasında ise 134 kişiye uygulanan idari para cezası ise 570 bin 789 TL oldu.

Av koruma ve kontrol çalışmaları dahilinde 2005 ile 2021 yılları arasında avlanma şartlarına uymayan bin 782 kişiye toplam 1 milyon 558 bin 307 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca 2022 yılına 115 kişiye de toplam 237 bin 895 TL idari para cezası uygulandı.

450 hayvan tedavi edilip doğaya salındı

Yaban hayatı tedavi çalışmaları çerçevesinde bu yıl 450 hayvan tedavi edilip doğaya salınırken, Samsun'da farklı bölgelere kurulan 31 fotokapan ile yaban hayatı izleme çalışmaları da devam ediyor. Samsun'da fotokapanlara yaban kedisi, kurt, karaca, kızıl geyik, yaban domuzu ve çakal gibi hayvanlar takıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son 12,5 yılda hayvanlara kötü davrananlara 643 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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