Son 16 ilk tur maçları, 3 karşılaşmayla tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son 16 ilk tur maçları, 3 karşılaşmayla tamamlandı - Son Dakika Spor

Son 16 ilk tur maçları, 3 karşılaşmayla tamamlandı

1 saat önce

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Son 16 ilk tur maçları, 3 karşılaşmayla tamamlandı, System.String[]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.


Öne çıkan mücadelede Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.


Wolfsburg- Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.


Bugün oynanması planlanan Inter- Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.


Alınan sonuçlar şöyle:


Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2


Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3


Olympiakos-Wolverhampton: 1-1

Bayer Leverkusen, Olympiakos, Wolfsburg, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:01 
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