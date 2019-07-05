Son 19 yılın en büyük alg kitlesi 2018'de görüldü

Bilim adamları, son 19 yılın en büyük deniz yosunu (alg) kitlesinin geçen sene haziranda Atlantik Okyanusu'nda görüldüğünü tespit etti.

Bilim adamları, son 19 yılın en büyük deniz yosunu (alg) kitlesinin geçen sene haziranda Atlantik Okyanusu'nda görüldüğünü tespit etti.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Haziran 2018'de Atlantik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde oluşan alg kitlesi, Afrika'nın batı kıyısından Meksika Körfezi'ne uzanan 8 bin 850 kilometrelik bir kuşak oluşturdu.

Yaklaşık 20 milyon metre küp sargassum alginden oluşan kitle, son 19 yılda oluşan en büyük deniz yosunu tabakası oldu.

Son 19 yıldaki uydu verileri, 2000'den 2010'a Atlantik Okyanusu'nun ortasında az miktarda deniz yosunu bulunduğunu gösterirken, 2011 yazında alg miktarında ani bir yükseliş kaydedildi.

Kaplumbağa, balık ve yengeçler için önemli

"Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı" adı verdikleri deniz yosunu kitlesinin, kısmen Amazon Nehri'den okyanusa dökülen gıda maddelerinin çoğalması ve Batı Afrika kıyılarındaki yukarı akıntılarla arttığı bildirildi.

Artan suni gübre kullanımı ve okyanusa dökülen suyu filtreleyen ormanların azalmasıyla, bu kadar büyük su yosunu kitlelerinin gelecek yıllarda da görülebileceği belirtildi.

Ayrıca yüzen yosun kitlelerinin kaplumbağa, balık ve yengeçler için önemli bir barınak olduğu ancak mercan ve deniz çayırlarının yok olmasına neden olabileceği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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