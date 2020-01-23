Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye... - Son Dakika

Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye...

6 saat önce

Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.

Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye..., System.String[]

Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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