Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye... - Son Dakika

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Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye...
6 saat önce
Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:26 Kaynak: AA
Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.
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