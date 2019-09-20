Son Dakika Haberleri: Son 2 haftada puan kaybı yaşamadı! Altay'da hedef 3'te 3...
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Son 2 haftada puan kaybı yaşamadı! Altay'da hedef 3'te 3...

1 saat önce

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.

Son 2 haftada puan kaybı yaşamadı! Altay'da hedef 3'te 3..., System.String[]

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.


Karşılaşmanın biletleri her iki takım taraftarı için de 15 TL'den satışa sunuldu.


Siyah-beyazlılar, namağlup Başkent ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.


Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Keçiörengücü lige yeni yükseldi. Uzun süredir beraber oynayan oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat hiçbir takımdan çekinmiyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandık. Ekibimizin inancı ve motivasyonu tam. Haftayı üç puanla kapatıp Ziraat Türkiye Kupası maçımıza odaklanacağız" dedi.


ALTAY'ın muhtemel 11'i şu şekilde...


Emre - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao


Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:55 
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