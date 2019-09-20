Son 2 haftada puan kaybı yaşamadı! Altay'da hedef 3'te 3...

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.



Karşılaşmanın biletleri her iki takım taraftarı için de 15 TL'den satışa sunuldu.



Siyah-beyazlılar, namağlup Başkent ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.



Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Keçiörengücü lige yeni yükseldi. Uzun süredir beraber oynayan oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat hiçbir takımdan çekinmiyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandık. Ekibimizin inancı ve motivasyonu tam. Haftayı üç puanla kapatıp Ziraat Türkiye Kupası maçımıza odaklanacağız" dedi.



ALTAY'ın muhtemel 11'i şu şekilde...



Emre - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao



