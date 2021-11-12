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Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı - Son Dakika

Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı

12.11.2021 09:03

Kastamonu'da iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonu'da iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında iki katlı ahşap evde büyük oranda hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Topçuoğlu Mahallesi Çukurçesme Sokak üzerinde yaklaşık iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını komşular fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek etrafındaki evlere sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangında iki katlı ahşap evde büyük oranda maddi hasar oluştu. Yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

(Vedat Yunus İkizoğlu-İHA)

Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı
Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı
Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı
Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı
Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı - Son Dakika


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