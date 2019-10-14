Son Dakika Haberleri: Son 20 yıldan seçmeler, “Kibele’nin Hafızası” ismiyle İş Sanat’ta
Son Dakika Ekonomi Son 20 yıldan seçmeler, “Kibele’nin Hafızası” ismiyle İş Sanat’ta

Son 20 yıldan seçmeler, “Kibele’nin Hafızası” ismiyle İş Sanat’ta

24 dakika önce

Kuruluşundan günümüze; plastik sanatlarımızın usta isimlerini ağırlamayı amaçlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu "Kibele'nin Hafızası" başlıklı karma bir sergiyle açtı.

Son 20 yıldan seçmeler, “Kibele’nin Hafızası” ismiyle İş Sanat’ta, System.String[]

Kuruluşundan günümüze; plastik sanatlarımızın usta isimlerini ağırlamayı amaçlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu "Kibele'nin Hafızası" başlıklı karma bir sergiyle açtı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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