Son 20 yıldan seçmeler, “Kibele’nin Hafızası” ismiyle İş Sanat’ta
24 dakika önce
Kuruluşundan günümüze; plastik sanatlarımızın usta isimlerini ağırlamayı amaçlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu "Kibele'nin Hafızası" başlıklı karma bir sergiyle açtı.
Kuruluşundan günümüze; plastik sanatlarımızın usta isimlerini ağırlamayı amaçlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu "Kibele'nin Hafızası" başlıklı karma bir sergiyle açtı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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