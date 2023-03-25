Öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak? İlk sırada sınıf öğretmenliği yer alıyor - Son Dakika
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Öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak? İlk sırada sınıf öğretmenliği yer alıyor

25.03.2023 10:53

Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması 8 Mayıs'ta yapılacak 103 alana 45 bin öğretmen ile gerçekleşiyor. En fazla atamanın yapılacağı branşlar sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesi olurken, ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Buna göre 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak. En fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesine ayrıldı.

İşte atama yapılacak branşlar ve kontenjanlar;

  • Sınıf Öğretmenliği: 7 bin 878 kontenjan
  • Rehberlik: 3 bin 604 kontenjan
  • Okul Öncesi: 3 bin 269 kontenjan
  • İlköğretim Matematik: 2 bin 656 kontenjan
  • İngilizce: 2 bin 433 kontenjan
  • Türkçe: 2 bin 341 kontenjan
  • Din Kültürü: 2 bin 604 kontenjan
  • Fen Bilimleri: 2 bin 64 kontenjan
  • Özel Eğitim: 2 bin 306 kontenjan
  • Tarih: 1.408 kontenjan
  • Türk Dili ve Edebiyatı: 1.839 kontenjan
  • Sosyal Bilgiler: 1.204 kontenjan

ÖN BAŞVURU 27 MART'TA BAŞLIYOR

Atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

SONUÇLAR 8 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklandıktan sonra öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YORUMLAR (2)
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