Son 20 yılın en düşük fiyatı - Son Dakika

Son 20 yılın en düşük fiyatı

03.11.2020 13:32
Son 20 yılın en düşük fiyatı, System.String[]

Bilecik'e kışın gelmesi ile birlikte kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan kestane kilosu 16 liradan pazar tezgahlarında yerini alırken, bu fiyat son 20 yılın en düşük fiyatı olarak değerlendirildi.

Bilecik'e kışın gelmesi ile birlikte kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan kestane kilosu 16 liradan pazar tezgahlarında yerini alırken, bu fiyat son 20 yılın en düşük fiyatı olarak değerlendirildi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta kurulan kapalı pazar tezgahlarında yer alan kestaneler önceki yıllara oranda ucuz fiyattan

satışa sunuldu. Kestane satıcısı Kadir Demirbaş, kestanelerin fiyatı 16 ile 20 lira arasında değişiklik gösterdiğini anlatarak, "Ben 35 yıldır kestane satıyorum ve bu seneki fiyat son 20 senenin en düşük fiyatı. Bunun sebebi hala havaların soğuk olmasından dolayı. Geçen yıl bu zamanlar kestane 40 ile 50 lira arasından değişiyordu. Fiyat düşük olunca müşterilerden çok güzel bir talep var" dedi.

Peki, kestane nasıl tüketilmeli?

Bir porsiyon kestane iki üç orta boy kestanedir ve bir dilim ekmekle eşdeğerdir. Faydaları saymakla bitmeyen kestanenin protein ve yağ miktarı düşük olmasına rağmen içerdiği karbonhidrat miktarı oldukça fazladır. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı oldukça önemli bir besin olan kestane, haşlanarak, ara öğünde üç adet şeklinde tüketilmelidir. Bir kase yani 15 adet orta boy kestane 350 kaloridir. - BİLECİK

Son 20 yılın en düşük fiyatı
Son 20 yılın en düşük fiyatı
Son 20 yılın en düşük fiyatı

Hürriyet, Bilecik, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 20 yılın en düşük fiyatı - Son Dakika


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