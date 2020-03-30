Son 20 yılın en düşük seviyesi: 2008'de 165 dolar olan varil petrol 2020'de 20 dolara indi

Son beş senedir varil fiyatı ortalama 50 Dolar civarında seyreden petrol fiyatları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve azalan talep nedeniyle "son 20 senenin en düşük seviyesine" geriledi.



Yaklaşık iki ayı aşkın süredir devam eden Covid 19 salgını sonrası dünyanın birçok ülkesinde uygulanan sokağa çıkma ve uçuş yasakları nedeniyle, hava ve kara yolu trafiğinde büyük bir düşüş yaşanırken, bu durum petrole olan talebi de azaltarak piyasaları alt üst etti.