Son 20 Yılın En İyi 20 PC Oyunu

Bilgisayar oyuncularını heyecanlandıracak ve belki de eski günlere götürecek bir liste hazırladık. En saygıdeğer ödül kuruluşlarından biri olan British Academy tarafından son 20 yılda seçilmiş en iyi bilgisayar oyunlarını sizler için bir liste haline getirdik. Bazı yıllarda akademi ödülleri PC dışındaki oyunlara da verdiği için o yılların en iyilerini diğer saygın ödüllere göre seçtik.Hazırsanız, başlayalım.1998: Grim FandangoTür: MaceraGeliştirici: LucasArtsNeden en iyisiydi?Gamespot tarafından yılın en iyi oyunu seçilen Grim Fandango yer verdik. Macera oyunları eskiden günümüzdekilere kıyasla çok daha zordu.Çünkü eski macera oyunlarında olduğu gibi, oyuncuyu yönlendiren ibareler yer almıyordu. Oyunda basit bir tıklama hareketini yapmak için bile bazen bir bulmaca çözmeniz gerekiyordu. Çıktığı zaman döneminin diğer macera oyunlarından sıyrılarak, bugün Telltale Games oyunlarında gördüğümüze benzer bir kontrol sistemi kullanmasıyla dikkat çekiyordu. Bulmacalar, hikayesi, müzikleri, görselleri o dönem için oldukça etkileyiciydi. O kadar etkileyiciydi ki 2015 yılında yeniden piyasaya sunuldu.1999: Unreal TournamentTür: Birinci şahıs nişancıGeliştirici: Epic GamesNeden en iyisiydi?1999'da Eurogamer tarafından yılın en iyi oyunu seçilen Unreal Tournament oldu. Esasen çok oyunculu olarak tasarlanan Unreal Tournament, çıktığı dönem internet erişiminin günümüze oranla çok düşük olması sebebiyle daha çok botlara karşı oynanmıştı. Bot deyince yanılmayın, Unreal Tournament çıktığı zaman yapay zekasının ne kadar iyi olduğuyla ilgili sayısız övgü almıştı. Yapısı itibarıyla çatışma odaklıydı ve bu hissiyatı insana sunulabilecek en seri şekilde sunuyordu. Silahlar oldukça güçlüydü, düşmanınızı gördüğünüz an öldürmenize olanak tanıyordu. Haliyle de oyun hızlı bir oynanışa sahip oluyordu. Aynı zamanda oyunda bulunan haritalar da uzay temalı ve oldukça iyi işlenmiş haritalardı. Her birinci şahıs nişancı oyuncusunun en azından bir kere denemesi gereken Unreal Tournament'i sevgiyle anıyoruz.2000: Deus ExTür: Aksiyon-Rol yapmaGeliştirici: Ion StormNeden en iyisiydi?Deus Ex serisi, belki de sibernetik kavramının oyunlarda artışa geçmesinin en büyük sebeplerinden biri olabilir. Oyunda antiterörist bir organizasyona katılan J.C. Denton karakterine hayat veriyoruz. Aslında bir rol yapma oyunu olsa da birinci şahıs nişancı öğeleriyle de çok dikkat çekmişti. Görevleri birden fazla yolla yapmanıza olanak sağlıyordu ve böylece özgür bir oynanış sunuyordu. Aynı zamanda silah çeşitliliği açısından da tatmin eden türde bir oyundu.2001: Max PayneTür: Üçüncü şahıs nişancıGeliştirici: Remedy EntertainmentNeden en iyisiydi?Max Payne serisi 3 tane hepsi birbirinden güzel oyuna sahip. Serinin ilk oyunu, Max Payne'in başından geçen dramatik olayları anlatırken, oyuncuları git gide karanlık bir dünyaya sürüklüyordu. Bu karanlık dünyada Max Payne'in istediği tek şey intikamdı. Oyun o kadar güzel bir çatışma hissiyatı veriyordu ki oyuncular da bu hikâyenin içine çekilmekten kendilerini alamıyorlardı. Aynı zamanda hikâyeyi anlatmak için çizgi roman niteliğinde ara sahneler suduğu için oldukça başarılı bir yol izlemişti. Aksiyonun göbeğinde gelen 'Bullet Time' mekaniğiyse o dönem sinemada da çok kullanılan bir yöntemdi ve oyuna çok iyi yedirilmişti.2002: Neverwinter NightsTür: Rol yapmaGeliştirici: BioWareNeden en iyisiydi?Neverwinter Nights çıktığı zaman FRP türü sevenlerin adeta üstüne atladığı bir oyun oldu. Bilgisayar üzerinden adeta bir FRP oynuyormuş hissi yaratan bu yapım, ayrıca arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz senaryolar yaratmanıza da izin veriyordu. Eşyalardan tutun karakterlere kadar hepsini oyuncular belirleyebiliyordu ve istedikleri hikâyeyi oynayabiliyorlardı. Kısacası Neverwinter Nights, çıktığı zaman FRP oynamak isteyen insanların evlerinden kalkıp bir araya gelme zorunluluğu ortadan kalkmıştı.2003: Call of DutyTür: Birinci şahıs nişancıGeliştirici: Infinity WardNeden en iyisiydi?Şimdilerde sektörün en büyük markalarından olan Call of Duty serisinin ilk oyunu, 2003 yılında sessiz sedasız bir şekilde çıkışını yapmıştı. O zamanlar bu popülerliğe ulaşacağı bilinmeyen seri, ilk oyununda sunduğu vuruş hissi, akıcı hikâye anlatımı, yarattığı ikinci dünya savaşı atmosferi gibi yanlarıyla oldukça dikkat çekmişti. Sonraları en sevilen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri haline gelecek olan yapım, çıktığı sene en iyi oyun ödülünün sahibi olmuştu. Bu arada ekleyelim, hepimizin yüzbaşısı Captain Price karakteri seriye ilk kez bu oyunda dahil oldu.2004: Half-Life 2Tür: Birinci şahıs nişancıGeliştirici: Valve CorporationNeden en iyisiydi?Bir Half-Life oyununun neden en iyisi olduğunu cevaplamak için fazla düşünmeye gerek yok. Birinci oyunuyla adeta devrim yaratan Valve, her oyuncu tarafından saygı görmeye devam ediyor. Gordon Freeman'ın hikayesinin devamını anlatan Half-Life 2, dönemine göre harika grafiklere sahipti. Vuruş hissi çok iyiydi. Silahlar kullandıkça daha da eğlenceli hale geliyordu. Oyundaki ses aktörlüğü oldukça iyiydi. Son olarak oyunculara harika bir tek kişilik oyun deneyimi sunuyordu.2005: PsychonautsTür: PlatformGeliştirici: Double Fine ProductionsNeden en iyisiydi?Eurogamer tarafından 2005 yılının en iyi oyunu seçilen Psychonauts, platform mekaniklerinin hem çeşitlilik hem de kontrol anlamındaki başarısıyla dikkat çekmişti. Çok sevimli grafikleri vardı, fizik motoru çok eğlenceli sonuçlar doğuruyordu. Bu sebeple 2005 yılının en iyi oyunu oldu.2006: Tom Clancy's Ghost Recon Advanced WarfighterTür: Taktiksel nişancı oyunuGeliştirici: Ubisoft ParisNeden en iyisiydi?Ghost Recon Advanced Warfighter çıktığı zaman, zamanının ötesinde grafikleri ve sistemleri oldukça zorlamasıyla dikkat çekmişti. Özellikle sunduğu taktiksel çeşitlilikle de göz dolduruyordu. Aynı zamanda başarılı yapay zekâsı ve ses efektleriyle de 2006 yılının en iyi oyunu seçilmeye hak kazanmıştı.2007: BioShockTür: Birinci şahıs nişancıGeliştirici: Irrational GamesNeden en iyisiydi?Sonrasında efsaneleşen seri Bioshock'un ilk oyunu, 2007 yılında çıktığı zaman adından çok söz ettirmişti. O güne kadar yapılan birinci şahıs nişancı oyunlardan farklıydı. Görsel öğeleri, karakter özelleştirmedeki çeşitlilik, atmosferi destekleyen müzikleri ve harika seslendirmesiyle yılın oyunu seçilmişti.2008: Grand Theft Auto IVTür: Aksiyon-MaceraGeliştirici: Rockstar NorthNeden en iyisiydi?Electronic Gaming Monthly tarafından yılın en iyi oyunu seçilen Grand Theft Auto IV', Çıkardığı her oyunla sansasyon yaratmayı başaran Rockstar'ın projesi; başarıyla yaratılmış açık dünyasıyla verdiği özgürlükler olsun, çıktığı zaman devrim yaratan fizik motoru olsun, sunduğu çoklu oyuncu deneyimi olsun... Efsaneler arasına girmişti.2009: Batman : Arkham AsylumTür: Aksiyon-MaceraGeliştirici: Rocksteady StudiosNeden en iyisiydi?Rocksteady meşhur Batman oyunlarının birincisi Arkham Asylum'ı çıkardığı zaman, başta Batman hayranları olmak üzere oyunseverlerin gönlüne taht kurmuştu. Oyunun zevkli oynanabilirliği, sunduğu uzun oynanış süresi ve belki de en büyük yardımcımız olan dedektif moduyla, 2009 yılı ödüllerinde en iyi oyun seçildi.2010: Mass Effect 2Tür: Aksyion rol yapma oyunuGeliştirici: BioWareNeden en iyisiydi?Yaptığı başarılı rol yapma oyunlarıyla adından özellikle o dönem sıkça söz ettiren BioWare'in önde gelen serilerinden biri Mass Effect idi. Serinin ikinci oyunu Mass Effect 2, sahip olduğu film benzeri aksiyon sahneleri ve bölüm dizaynlarında gösterilmiş başarı sayesinde 2010 yılının en iyi oyunu oldu.2011: Portal 2Tür: Bulmaca-PlatformGeliştirici: Valve CorporationNeden en iyisiydi?Valve'ın efsane serisinin son oyunu Portal 2, sunduğu bulmacaların kalitesi, her bölümün birbirine benzemeyen, eşsiz şekilde tasarlanışı ve oyunun ana düşmanı yapay zeka GLaDOS'un oyuna kattığı şeylerle unutulmaz arasına girdi. Yapım, Valve'ın kalitesini ortaya koyan cinstendi. Hal böyle olunca Portal 2, 2011 yılının en iyi oyunu seçildi.2012: DishonoredTür: Aksiyon-MaceraGeliştirici: Arkane StudiosNeden en iyisiydi?Ana karakter Corvo'nun üstüne atılan bir suçla, onurunun zedelenmesinden sonraki intikam hikayesini deneyimledik. Sunduğu eşsiz karakter tasarımları, iyi yapılmış karakter geliştirme sistemi sayesinde oluşan oynanış çeşitliliğiyle 2012 yılının en iyi oyunu ödülüne layık görülmüştü.2013: BioShock InfiniteTür: Aksiyon-MaceraGeliştirici: Irrational GamesNeden en iyisiydi?Electronic Gaming Monthly tarafından yılın en iyi oyunu seçilen BioShock Infinite; eşsiz hikayesi, hikâye sunumu, müziği, atmosferi ile o sene çıkan oyunlardan ayrıldı. BioShock Infinite, 2013 yılının en iyisi seçildi.2014: Dragon Age: InquisitionTür: Aksiyon-Rol yapmaGeliştirici: BioWareNeden en iyisiydi?Game Informer tarafından yılın en iyi oyunu seçilen Dragon Age: Inquisition, zaten sevilen bir serinin zirvesi olmuştu. Dragon Age'in devam oyunlarından biri olan yapım, yarattığı dünyayla göz kamaştırmıştı. Bunun yanında sunduğu grafik kalitesi, başarılı optimizasyonla birleşince 2016 yılının en iyi oyunu oldu.2015: Fallout 4Tür: Aksiyon rol yapma oyunuGeliştirici: Bethesda Game StudiosNeden en iyisiydi?Fallout 4, çıkışını ilk yaptığında aslında hataları dolayısıyla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak oyunun dünyası o kadar geniş, çeşitli ve detaylı, atmosferi o kadar oyuncuyu içine çeken türden, çatışma ve crafting mekanikleri o kadar güzeldi ki bu hatalar oyunun yılın oyunu seçilmesine engel olmadı.2016: Dark Souls IIITür: Aksiyon-Rol yapmaGeliştirici: FromSoftwareNeden en iyisiydi?Golden Joystick Awards tarafından yılın en iyi oyunu seçilen Dark Souls III oldu. Oyun, gerek grafik kalitesi, gerek hikayesi, gerek müzikleri, gerekse de kimi zaman övülen, kimi zaman saç baş yolduran zorluğuyla yılın oyunu seçildi.2017: What Remains of Edith FinchTür: MaceraGeliştirici: Giant SparrowNeden en iyisiydi?Finch ailesinin evinin yeni sahibi oluyoruz. Bu evde, yüz yıl önce yaşamış insanların her birinin nasıl öldüğünü evi odadan odaya gezereköğreniyoruz. Hikaye anlatımının akıcılığı, oyunlarda kullanılan müziklerin atmosfere katkısı ve gizem çözmeyi nefes kesici bir hale getirmesiyle 2017 yılının en iyi oyunu seçildi.2018: Monster Hunter: WorldTür: Aksiyon-Rol yapmaGeliştirici: CapcomNeden en iyisiydi?2018 yılında British Academy Games Awards tarafından ödül God of War'a verildiği için biz listemizde Famitsu Awards tarafından yılın en iyi oyunu seçilen Monster Hunter: World'e yer verdik. Monster Hunter: World hatasız denilebilecek oynanış dinamikleri, içerik açısından zenginliği ve arkadaşlarla birlikte oynanabilen eğlenceli yapısıyla bu ödülü kazanmaya layık görülmüştü.2019'da yılın oyunu ödülü verildiğinde listemizi güncelleyeceğiz. Peki o ödülü bu yıl çıkn hangi oyun hak ediyor? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın, iyi oyunlar.