Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin... - Son Dakika

Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin...
Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı.
Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 08:07
Kaynak: AA
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