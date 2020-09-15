Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a... - Son Dakika

Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a...
Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi.
Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 19:07 - Kaynak: AA
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