Son 24 saatte 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye korona virüs tanısı konuldu.

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 13 kişi iyileşirken, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla" mesajını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 42 bin 320 kişiye test yapıldı. 947 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 13 kişi iyileşti. 17 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 215 bin 940 olurken, iyileşen hasta sayısı 197 bin 733'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 419'e ulaştı. Bin 206 yoğun bakım hastası, 401 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.

"YENİ İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, YENİ VAKA SAYISINDAN FAZLA"

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Binin altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" bilgisi verdi.

(İHA)

Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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