Son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 kişiye korona virüs testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 123 bin 343 kişiye korona virüs testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu. 74 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken bin 515 hasta iyileşti. Öte yandan şu ana kadar 14 milyon 125 bin 157 test yapıldı. 377 bin 473 hastadan 325 bin 486'sı iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 177 oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

(İHA)