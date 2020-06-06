Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 669 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 846 test yapılırken, 878 yeni vaka tanısı konuldu, bin 922 kişi ise iyileşti.
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7.06.2020 03:47:59. #1.13#
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