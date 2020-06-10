Son 24 saatte 2241 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 146 bin 839... - Son Dakika

Son 24 saatte 2241 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 146 bin 839 oldu.

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