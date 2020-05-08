Son Dakika › Güncel › Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin... - Son Dakika
Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin...
6 saat önce
Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.
Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 07:38 Kaynak: AA
Son Dakika İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı