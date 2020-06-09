Son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598... - Son Dakika

Son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598...

Son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu.

Son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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