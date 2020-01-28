Son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti (2) - Son Dakika

Son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti (2)

12 dakika önce

İdlib'den göç eden sivillerin oluşturduğu araç kuyrukları Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 541 bine ulaştı.

İdlib'den göç eden sivillerin oluşturduğu araç kuyrukları

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 541 bine ulaştı.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle İdlib'in Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgelerinden göç, artarak devam ediyor.

Esed ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 24 saatte 39 bin 377 sivil daha yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

Son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti (2)

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:55 Kaynak: AA
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