Son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 999'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 48 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 999'a yükseldi. Bugün toplam 98 bin 326 test yapılırken, bin 509 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 289 bin 635 oldu. Bugün iyileşen bin 207 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 257 bin 731'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,2 toplam ağır hasta sayısının ise bin 241 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile bin 509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir" dedi.

(İHA)