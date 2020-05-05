Son 24 saatte 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 73 bin... - Son Dakika

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Son 24 saatte 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 73 bin...
6 saat önce
Son 24 saatte 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 73 bin 285 oldu.
Son 24 saatte 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 73 bin 285 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:06 Kaynak: AA
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